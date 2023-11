Jokić pohvalio svoju tursku "kopiju": Nesebičan je VIDEO

Nikola Jokić je u Hjustonu imao prilike da se susretne sa mladom zvezdom Rokitsa, Alperenom Šengunom.

Mladi košarkaš, koji je često izjavljivao kako mu je Jokić idol, prikazao je zapaženu partiju u pobedi Rokitsa od 107:104. Fred Vanvlit je postigao 26, a Alperen Šengun 23 poena u pestoj uzastopnoj pobedi franšize iz Teksasa, najdužoj još od januara 2021. godine. Po završetku meča Jokić je bio pun komplimenata na račun Šenguna. "Mislim da je dobra stvar to što igraju više preko njega. To će dati mnogo toga dobrog celoj organizaciji igre. On je nesebičan momak, želi