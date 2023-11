Novak: Izvinite, tenzija...

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izvinio se za polomljene rekete tokom meča protiv Holgera Runea.

Igrao se treći set prvog kola na Završnom Mastersu, kada je dopustio Dancu da dođe do ribrejka. Novaka je to iznerviralo, a bes je iskaljen na dva reketa zbog čega se potom izvinio deci koja su to gledala. "Izvinjavam se deci koja su ovo gledala, ali bilo je mnogo emocija, pritiska, tenzija…", rekao je Đoković. Na objektivu kamere je posle meča napisao "Forza, Italija". "Da, prva stvar koju hoću da kažem je hvala publici na sjajnoj podršci. Ta podrška u Rimu i