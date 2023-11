Ujutru sveže, tokom dana umereno oblačno, suvo i malo toplije

U Srbiji jutro sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana u većem delu zemlje malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije.

Samo na severu, uz više oblačnosti, tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu, posle svežeg jutra, tokom dana malo do umereno oblačno i malo toplije. Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 7, a najviša dnevna oko 16 stepeni. U Srbiji u utorak u većini krajeva malo do umereno oblačno, suvo i