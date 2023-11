Predao reket posle teške borbe, ali ide dalje Đoković sa hurkačom za polufinale u Torinu (foto, video)

TORINO: Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je večeras od Italijana Janika Sinera 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) u drugom kolu "Zelene grupe" na završnom Mastersu u Torinu.

Meč je trajao više od tri sata, a prvi put u karijeri je savladao Đokovića i sada je skor 3:1. Đoković će sada za plasman u polufinale morati u četvrtak da pobedi Huberta Hurkača, koji će menjati povređenog Stefanosa Cicipasa. Cicipas je ranije danas predao meč Holgeru Runeu, posle samo tri gema. Rune u poslednjem kolu igra protiv Sinera i Italijanu će set biti dovoljan za polufinale.