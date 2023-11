Poslednja prognoza: Srbija da se spremi; Stiže

U petak u Srbiju stiže novo naoblačenje sa Jadrana, koje će više padavina usloviti u drugom delu dana u centralnim i južnim delovima zemlje.

Kako je za Novosti rekao meteorolog Slobodan Sovilj, u nižim predelima će padati kiša, a na visokim planinama jugozapadne Srbije sneg. Uveče i tokom noći sa padom temperature kiša će preći u sneg ponegde i u brdskim krajevima (od 200 do 500 m nadmorske visine na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje). On dodaje da će subota biti najhladniji dan u sedmici. "Maksimalna temperatura biće od 7 do 10 stepeni. Ujutro i pre podne će se razvedriti prvo u Vojvodini, a kasnije