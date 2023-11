DžO Bajden za CNN i dalje verujem da je Si diktator

SAN FRANCISKO: Predsednik SAD Džozef Bajden izjavio je da i dalje veruje da je kineski predsednik Si Đinping diktator.

"On je diktator u smislu da je on tip koji vodi državu koja je komunistička zemlja zasnovana na obliku vlasti koji je potpuno drugačiji od našeg", rekao je Bajden za CNN, nakon četvoročasovnog razgovora sa Sijem u San Francisku. Dvojica lidera su se tokom sastanka dogovorila da SAD i Kina nastave komunikaciju na nivou dve vojske i da sarađuju u borbi protiv trgovine drogom. Američki predsednik je ocenio da je uspeh sastanka u tome što su Si i on "jednostavno