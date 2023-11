Otvaranje sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana, od petka ulaz i za građane

BEOGRAD - Drugi po redu sajam vina, hrane i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana biće otvoren na Beogradskom sajmu pod pokroviteljstvom vlada Srbije, Severne Makedonije i Albanije, u okviru inicijative OB, a počeće serijom poslovnih sastanaka rezervisanih samo za profesionalne kupce.

Četvrtak je posvećen profesionalnim kupcima i zvanicama, a od petka do nedelje, kada se sajam zatvara, biće otvoren i za građanstvo, najavili su organizatori. Sajam će ove godine okupiti više od 600 izlagača iz brojnih vinarija, destilerija, gastronomskih kompanija, i to iz više od 28 zemalja što je duplo više izlagača nego lane. Polovina izlagača je iz zemalja članica Otvorenog Balkana i to 260 iz Srbije, 74 iz Severne Makedonije i 21 iz Albanije. Svetski