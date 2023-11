Počeo Sajam vina "Vinska vizija Otvorenog Balkana": Posetioce očekuje bogat program

Otvorene su kapije sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana. Time je u Beogradu počeo drugi po redu međunarodni sajam koji se održava u okviru inicijative OB.

Polovina izlagača je iz zemalja članica Otvorenog Balkana i to 260 iz Srbije, 74 iz Severne Makedonije i 21 iz Albanije. Brojni posetioci iz raznih krajeva sveta koji ulaze u sajamski kompleks, a on ove godine zauzima 44.000 metara kvadratnih, mogu već na početku da se upoznaju sa najčuvenijim vinima iz tri zemlje članice Otvorenog Balkana. Do nedelje 19. novembra posetioci će imati jedinstvenu priliku da istraže vina, rakije i hranu od preko 600 izlagača iz 28