Kalkulacije ko će biti Novakov protivnik u polufinalu – Alkaraz možda ode kući

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, plasirao se u polufinale završnog turnira u Torinu, posle pobede Janika Sinera nad Holgerom Runeom.

Međutim, srpski as još uvek ne zna protivnika za finale, a to bi mogli da budu Karlos Alkaraz ili Danil Medvedev. Drama u Zelenoj grupi je okončana i sada je jasno da je Novak Đoković drugi, a Janik Siner prvi, ali drama nije gotova u Crvenoj grupi jer šanse za prolaz dalje osim Danila Medvedeva i Karlosa Alkaraza ima i Saša Zverev. Pažnja srpskog asa biće usmerena na prvoplasiranog u toj grupi jer će to biti njegov rival u polufinalu, ali to ne može da bude Zverev