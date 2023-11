Partizan je mogao da dovede vlasnika najboljeg tripl-dabla u istoriji ABA lige

Košarkaš Zadra Luka Božić iza sebe ima partiju karijere, a samo dan kasnije pričao je o svom propalom prelasku u Partizan.

Zvezda hrvatske košarke je u pobedi svoje ekipe nad Splitom (82:75) u ABA ligi ostvario tripl dabl-učinak. Božić nije izlazio iz igre, odigrao je svih 40 minuta i za to vreme upisao 28 poena, 14 skokova i 10 asistencija. To je bio tek treći tripl-dabl u istoriji ovog takmičenja, ali svakako najimpresivniji. Pre njega su to uradili košarkaš Širokog Čester Mejson 2009. godine (12 poena, 11 skokova i 10 asistencija) i tadašnji igrač Bosne Feliks Kojadinović godinu