uživoĐOKOVIĆ - Siner: Bezobrazni navijači čine sve da izbace Novaka iz ritma, ovako je odgovorio

SRPSKI teniser Novak Đoković igra deveto finale Završnog mastersa. Protivnik mu je mladi Italijan Janik Siner. Biće ovo prilika za osvetu Srbina koji je u grupnoj fazi doživeo poraz. Meč možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP 4:2 - Neverovatno zvuči podatak da je tek treći poen na servis izgubio Novak, odnosno, prvi na drugi servis. Svaki Novakov potez, sada prate zvižduci sa tribina. Kada ubaci ili ne ubaci servis. Dosta posla ima Emili Tort, sudija meča. Došao je do dve brejk prilike rival. Pokazao je Novak zbog čega je najbolji teniser planete, zaigrao je najbolje kada je to bilo najpotrebnije, te došao do izjednačenja, izjednačenja i gema. 3:2 - Ne može da se kaže da