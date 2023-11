U Srbiji danas suvo i toplije vreme, temperatura do 17 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Jutro hladno, ponegde slab mraz, na severu i zapadu mestimično sa slabom kišom.

Krajem dana jače naoblačenje sa kišom prvo će zahvatiti Vojvodinu. Vetar slab i umeren, na istoku zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus jedan stepen do šest, najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu tokom jutra pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Od sredine dana umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od dva stepena do šest, najviša oko 15 stepeni, prenosi Tanjug.