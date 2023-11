Vlada usvojila odluku o 20.000 dinara pomoći za sve radnike Pošte Srbije koji se do danas vrate na posao

Jutros je na sednici Vlade usvojen zaključak o isplati 20.000 dinara pomoći svim radnicima Pošte Srbije, izuzev rukovodstva.

To je dogovoreno u sporazumu koji su sindikati poštanskih radnika potpisali sa premijerkom Anom Brnabić prošle nedelje, saznaje Politika. Kako nezvanično saznajemo, ova pomoć biće isplaćena svima onima koji su se vratili na posao i do danas preuzeli svoje radne obaveze. Isplata dvadeset hiljada dinara, prema sporazumu, biće isplaćena do subote 25. novembra. Najnoviji podaci pokazuju da se ogromna većina radnika Pošte Srbije vratila na posao na čitavoj teritoriji