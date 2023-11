Danas na "udaru" cela Srbija

U Srbiji umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, a više padavina se očekuje u drugom delu dana, najavio je RHMZ.

Republički hidrometeoroški zavod je naveo da će kiša zahvatiti celu Srbiju u drugom delu dana. Vetar slab i umeren, na severu istočni i severoistočni, u ostalim krajevima južni i jugoistočni, pri kraju dana u skretanju na severni. Najniža temperatura od 0 do 8, najviša od 8 na severu do 13 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i hladnije, ujutro i pre podne uglavnom suvo, zatim sa kišom. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni.