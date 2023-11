Hrvatska proteruje srpskog diplomatu

Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je da Hrvatska preduzima recipročnu meru i da će proterati srpskog diplomatu.

Kao recipročnu meru, Hrvatska je odlučila da proglasi personom non grata savetnika ambasade Srbije u Hrvatskoj. "Predvideli smo eskalaciju, ali ne i ovakav radikalan potez, to nije uobičajeno", rekao je Grlić Radman o srpskom proterivanju hrvatskog diplomatu Hrvoja Šnajdera. Grlić Radman je rekao da je Hrvatska preduzela recipročnu meru. "Odlučili smo da savetnika ambasade Srbije u Hrvatskoj proglasimo personom non grata Hrvatske. Nota je dostavljena ambasadoru i u