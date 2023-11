Izgoreo automobil direktora Jute na Dedinju FOTO

Beograd -- Automobil marke "rendž rover" Aleksandra Seničića, direktora Jute noćas je izgoreo na Dedinju.

Vatra je zahvatila tri automobila na parkingu, a pretpostavka je da je počela od vozila koji je bio parkiran do njegovog, i koji je dugo tu stajao. Seničić kaže da je njegov automobil, koji je izmajmljen u renta karu, potpuno izgoreo. "Zapalio se automobil pored mog, "fijat kroma" koji je dugo na parkingu. Većina ljudi koja je bila tu je rekla da je on prvi počeo da gori. Ne bih voleo da je kod mene instalacija bila, jer je to nov auto, ozbiljan, onda bi imao