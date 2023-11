Četvrtfinale Dejvis kupa - Đoković protiv Norija za polufinale

Teniska reprezentacija Srbije igra četvrtfinalni duel Dejvis kupa protiv Velike Britanije. Miomir Kecmanović je doneo prednost Srbiji, a drugi duel igraju Đoković i Nori. Meč možete pratiti na našem portalu.

Nori siguran u prvom gemu, 1:0 Stekao je inicijalnu prednost Kameron Nori. Imao je nekoliko prilika srpski teniser da odmah dođe do brejk prilike, ali je Britanac pribrano reagovao i uspeo da osvoji prvi gem na meču. Not a bad start, @DjokerNole ✨ #DavisCupFinals | @TSSRBIJE pic.twitter.com/kc5kFN6Rv7— Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023 Počeo je meč Nori ima prvi servis na meču. Srpski as je veliki favorit u duelu i ukoliko pobedi Srbija ide u polufinale