"Crni petak" u prodavnicama, popusti stigli i pre 24. novembra

BEOGRAD - U svetu, pa i u Srbiji, danas je u prodavnicama "Crni petak" (Blek frajdej), dan velikih popusta i prilika za trgovce da uvećaju prodaju a sudeći prema popustima koje trgovci nude, stigao je i pre 24. novembra. Veliki broj prodavaca tehničke opreme i proizvoda u onlajn trgovini već je istakao u svojim reklamama snižene cene. Pojedini veliki trgovci tehničkom robom "Crni petak" su produžili i na više dana, neretko i na celu nedelju, a popusti koje nude na belu tehniku, telefone, male kućne

Tako recimo, mašina za sušenje veša koja je koštala oko 92.000 dinara sada može da se pazari za 77.999, televizor je sa oko 240.000 dinara snižen na oko 200.000, a cena računara od oko 85.000 sada iznosi oko 60.000 dinara. Mobilni telefon, na primer, umesto 20.000 dinara možete platiti 15.000, dok kupovinom pametnog sata možete uštedeti i do 12.000 dinara. Oni koji još nisu nabavili zimsku obuću, sada to mogu uraditi sa popustima od 30 do 50 odsto. Sportska oprema