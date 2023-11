Jeremić: Odbacivanje francusko-nemačkog plana važnije od građevinskog zemljišta u Beogradu

Beta pre 2 sata

Nosilac liste "Narodna stranka – Siguran izbor. Ozbiljni ljudi" Vuk Jeremić izjavio je da je Narodna stranka (NS) pokazala najviše iskrenosti u zalaganju za odbacivanje francusko-nemačkog plana za nezavisnost Kosova, dok su, kako je rekao, kod ostalih stranaka desnice stranački interesi, nažalost, preovladali nad nacionalnim.

"Stranke desnice nisu nastupile zajedno na izborima, iako se svi slažu da bismo tako bili mnogo jači u zalaganju da francusko-nemački plan bude odbačen. To nije bila krivica NS, koja je u tim pregovorima bila najkonstruktivnija i nije drugima postavljala nikakve zahteve. Dogodio se sukob, fingiran ili ne, između Zavetnika i Novog DSS-a", istakao je Jeremić za kanal Srbin info.

Kako je dodao, "ne znam kome je u interesu da ne dođe do zajedničkog nastupa desnice, režimu ili nekom drugom, ali nastup u više kolona sasvim sigurno nije u interesu srpskog naroda i Srbije".

"Zavetnici i Novi DSS ni po koju cenu nisu hteli dogovor i to zbog toga što navodno nisu mogli da nađu zajednički jezik za posle izbora u Beogradu, odnosno da li će biti ili neće biti koalicije sa prozapadnim strankama. Uz svo dužno poštovanje, to je razgovor o tome ko će da uzme gradsko građevinsko zemljište, ko gradsko zelenilo, a ko kanalizaciju. To ne može biti stavljeno u istu ravan važnosti kao potreba za odbacivanjem francusko-nemačkog plana za nezavisnost Kosova i Metohije", dodao je Jeremić.

On je pozvao sve koji su za očuvanje nacionalnih interesa i očuvanje Kosova u sastavu Srbije da na izborima 17. decembra glasaju za listu "Narodna stranka – Siguran izbor. Ozbiljni ljudi".

Naveo je da je neodržavanje izbora na Kosovu rezultat slabosti aktuelne vlasti i pokazuje oslabljenu poziciju Srbije, i podsetio da su se ranije održavali izbori u pokrajini.

Ali danas to nije slučaj, konstatovao je, kao i da je za to odgovorna vlast koja je u prethodnih 11 godina pregovarala tako da je Srbija danas u još težem položaju.

"Ako postoji stranka koja nema nikakav dogovor sa režimom Aleksandra Vučića, onda je to NS, čiji poslanici i odbornici neće preletati posle izbora. Prošle godine, kada su vlast i opozicija imali po 55 odbornika u Beogradu, predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je bez konsultacija sa bilo kim otišao na privatni razgovor sa Vučićem i 'spustio tenzije'", naveo je Jeremić.

Kako je rekao "tada su odbornici nekih stranaka, poput Pokreta obnove Kraljevine Srbije i Zavetnika, preleteli u vladajuću većinu" i napomenuo: "Kada je reč o NS, takva bojazan ne postoji, mi nećemo preletati, nećemo menjati ploču i dogovarati se sa režimom".

Jeremić je naveo da bi Srbija trebalo da bude vojno neutralna i da je vojna neutralnost održiva ako država može da se odbrani, a uslov za to je uvođenje savremenog vojnog roka, kao u evropskim vojno neutralnim državama poput Austrije i Švajcarske.

"Svi građani Srbije bi trebalo da imaju pravo da služe vojni rok u Srbiji. Onima koji žive u matici to bi trebalo da bude obaveza, a onima koji ne žive u matici trebalo bi pružiti mogućnost da služe vojni rok u Srbiji", zaključio je Jeremić.

(Beta, 11.25.2023)