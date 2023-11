Danas hladno, sa padavinima, na planinama sneg

U Srbiji će danas biti oblačno sa padavinama, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, a u nižim predelima sa kišom, koja će od sredine dana i posle podne sa daljim padom temperature preći u sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina biće na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije, u nižim i brdskim predelima formiranje snežnog pokrivača visine od pet do 20 centimetara, na planinama lokalno i više od 30 centimetara. Duvaće slab i umeren, povremeno i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od tri do sedam stepeni, dnevna temperatura će biti u padu, a sredinom dana i posle podne biće u intervalu od nula na jugu do pet stepeni na severu Vojvodine i u Negotinskoj