Dan posle eliminacije iz Dejvis kupa: Nove loše vesti za Srbiju

Dejvis kup reprezentacija Srbije je u subotu ispala u polufinalu završnog turnira u Malagi, a već u nedelju dočekala vesti koje ne obećavaju.

Naime, organizatori ovo takmičenja doneli su odluku da za sledeću sezonu specijalne pozivnice dodele Španiji i Velikoj Britaniji. I sam portugalski novinar, Hose Morgado, koji je i preneo ovu informaciju, bio je iznenađen. To znači da će srpski nacionalni tim morati "ispočetka", odnosno, da igra kvalifikacije za ulazak u grupnu fazu, kako bi tek kroz tu grupu došao do "fajnal-ejta" i četvrtfinala. Već je poznat i protivnik, to će biti Slovačka u kvalifikacijama za