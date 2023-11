Vojnici dobili naređenje? Nastavljaju žestoko

Načelnik štaba IDF-a general-potpukovnik Herci Halevi izjavio je da ce se vojska odlučno vratiti borbi protiv Hamasa kada se okonča primirje u Pojasu Gaze.

On je u poruci vojnicima istakao da će vojska ostvariti cilj, a to je uništenje te terorističke grupe. "IDF se bori žestoko da zaštiti živote naših ljudi dok se pridržava principa izraelske vojske", naveo je Halevi, preneo je "Tajms of Izrael". Halevi je istakao da je IDF obezbedio uslove da se obezbedi oslobađanje prve grupe talaca - žena i dece tokom pauze u borbama. Halevi je rekao da su izraelski vojnici svojim hrabrim borbama omogućili oslobađanaja talaca, a