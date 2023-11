"Za one koji imaju studentske kartice po 1.000 dinara"

"Za studentske kartice se već prijavilo 66.000 studenata", rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je naglasio da je interesovanje za te kartice veliko. "Poštanska štedionica će isplatiti svakom od njih 1.000 dinara, a mi ćemo to nadoknaditi Poštanskoj štedionici", najavio je Vučić na Pinku. "Znači studenti će imati 1.000 dinara plus sve koristi - popusti za vozne, avio karte, do trgovinsnih lanaca i drugih. To će obradovati i studente i srednjoškolce", zaključio je on. Naime, predsednik Srbije prethodno je izjavio da će svi srednjoškolci dobiti podršku