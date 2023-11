Novi paket mera državne pomoći, za deset dana svi srednjoškolci dobiće po 10.000 dinara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih 10 dana država Srbija svim lokalnim samoupravama prebaciti sredstva kako bi se svakom srednjoškolcu u Srbiji isplatilo po 10.000 dinara.

Ilustracija On je rekao da je o tome u nedelju razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom finansija Sinišom Malim oko dodatnih mera koje se odnose velikom većinom na one koji nemaju pravo glasa. „Isplatićemo 10.000 dinara svakom srednjoškolcu, preko majki, gde živi sa ocem preko oca, ili preko hraniteljske porodice ili posebnih centara. Smatramo da je to pred praznike važna mera i da će pomoći roditeljima da mogu da uštede. Stanje u finansijama je dobro“,