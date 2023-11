Američkom novinaru Gerškoviču produžen pritvor do 30. januara: Odluka Suda u Moskvi

Moskovski sud produžio je danas za dva meseca, do 30. januara, pritvor američkom novinaru Evanu Gerškoviču, uhapšenom krajem marta u Rusiji, a optužen je za špijunažu, što on odbacuje. „Period pritvora Evanu Gerškoviću produžava se za dva meseca, do 30. januara 2024“, navodi u saopštenju suda.

Novinarima nije bilo dozvoljeno da prisustvuju saslušanju Evana Gerškovića, koje je održano iza zatvorenih vrata. Samo nekoliko novinara okupilo se ispred ulaza suda uprkos hladnoći, javio je dopisnik AFP-a na licu mesta. Produženje je bilo izvesno, pošto rusko pravosuđe veoma retko oslobađa ljude pritvora dok čekaju suđenje za tako ozbiljne optužbe. Gerkovič (32), novinar američkog lista Vol strit džornal (Wall Street Journal), uhapšen je 29. marta u