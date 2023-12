Izvlačenje grupa - Kakav žreb za EURO 2024!

Fudbalska reprezentacija Srbije se plasirala na Evropsko prvenstvo u fudbalu koje se 2024. igra u Nemačkoj, a ove subote saznaje s kime će biti u grupi. Žreb za EURO 2024 koji se održava u Hamburgu možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

Screenshot: UEFA The setting for the #EURO2024 draw 😍 #EURO2024 pic.twitter.com/jHxsDf34lS — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023 Podsetimo, triler-remijem sa Bugarskom, fudbalska reprezentacija Srbije je obezbedila učešće na šampionatu Evrope, ali je, usled svog bodovnog učinka, a onda i raspleta u drugim grupama, svrstana u poslednji, četvrti šešir, što znači da će u grupi dobiti tri rivala koja su jača od nje. Međutim, rasplet u preostalim grupama doveo