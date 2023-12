Premijerka Italije u poseti Beogradu, Vučić: Italija je jedan od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera Srbije

Predsednica Vlade Italije Đorđa Meloni boravi danas u zvaničnoj poseti Beogradu.

Planiran je prvo tet-a-tet sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a potom i obraćanje medijima. Predsednik Srbije dočekao je premijerku Italije na beogradskom aerodromu i tom prilikom izjavio da je siguran da će ova poseta dati dodatni zamah odnosima dve zemlje. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Italija je jedan od najvažnijih političkih, ali i ekonomskih partnera naše zemlje. Posebno zahvalan gospođi