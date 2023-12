Stiže debeli minus, temperatura -14! Najnovija prognoza Marka Čubrila: Čeka nas jako pogoršanje, sneg i u nizijama

U ponedeljak ujutro mraz uglavnom do -8 do -2, lokalno i oko -14 stepeni Celzijusa.

U ponedeljak ujutro mraz uglavnom do -8 do -2, lokalno i oko -14 stepeni Celzijusa. Danas osetno hladnije uz povremen sneg na jugu i jugoistoku regiona, ali će do uveče padavine prestati. Nad ostalim predelima suvo i hladno. Duvaće pojačan, severozapadni vetar koji će uveče oslabiti. Dnevni maksimum od -2 do +7 stepeni Celzijusa, tako da će ponegde u odnosu na juče biti hladnije i za preko 20 stepeni Celzijusa, saopštio je danas meteorolog Marko Čubrilo. U