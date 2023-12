IDF: Otkriveno jedno od najvećih skladišta oružja Hamasa; Netanjahu: Trenutno nema mogućnosti da se taoci vrate kući

Izraelske trupe stigle su do centra Kan Junisa, nekoliko dana nakon što je Izrael proširio svoju kopnenu ofanzivu u toj palestinskoj enklavi. IDF tvrdi da su otkrili jedno od najvećih skladišta oružja Hamasa. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da trenutno nema izgleda da se taoci vrate kući. Sa druge strane, Hamas poručuje da nema pregovora, niti razmene zarobljenika dok "agresija ne prestane". UN upozorava na glad u Gazi.

15:51 Oglasile se sirene kod Berševe i gradova uz granicu sa Libanom Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Berševi, okolnim gradovima i bazama izraelske vojske, kao i u mestima na severu Izraela uz granicu sa Libanom, preneo je Tajms of Izrael. Nema izveštaja o šteti i povređenima. Tajms of Izrael navodi da je najmanje 10 raketa ispaljeno na Berševu i da ih je sve presreo sistem "Gvozdena kupola". (Times of Israel) Opširnije Kraće 13:03 IDF gađaju ciljeve