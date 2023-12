U Srbiji danas oblačno i hladno vreme

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Pre podne slaba kiša i susnežica u nižim predelima, u brdsko-planinskim slab sneg. Posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti.

Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od nula do tri stepena, a najviša od tri do sedam. U Beogradu danas oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom pre podne. Posle podne suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, od dva do četiri.