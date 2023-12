Srbija ulazi u poslednju nedelju kampanje, 18 lista se bori za glasove

Četrdeseti dan kampanje za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore u Srbiji koji se održavaju 17. decembra. I poslednje nedelje predizbornih aktivnosti stranke i koalicije pokušavaju da pridobiju podršku direktnom komunikacijom sa biračima na štandovima, na tribinama i konvencijama.

Jovanović: Srbija prva po broju frilensera u IT sektoru na hiljadu stanovnika Nosilac liste "Mora drugačije", Čedomir Jovanović rekao je da je Srbija prva u svetu po broju frilensera u IT sektoru na hiljadu stanovnika i da se zalaže za nultu stopu poreza u tom sektoru kako bi se ti ljudi zadržali u zemlji. On je rekao i da je za promenu obrazovnog sistema i formiranje centara za prekvalifikaciju kako bi i stariji mogli da se bave poslovima koji su profitabilniji.