Bez obzira koliko je oružja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izmolio tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama, ruska vojska će sve uništiti.

To je izjavio prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski. "Bez obzira koliko oružja ukrajinski diktator isprosi tokom svoje početne cirkuske predstave ispruženom rukom u Sjedinjenim Američkim Državama, sve će to ruska vojska ili samleti na bojnom polju ili jednostavno baciti. To već prepoznaju i vodeći zapadni vojni eksperti", rekao je Poljanski na sednici Saveta bezbednosti, prenosi RIA Novosti. Prema njegovim rečima, to ni