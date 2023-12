Muzika i kraljevska porodica: Brajan Adams o prijateljstvu sa princezom Dajanom

BBC News pre 43 minuta | Rejčel Rasel i Džon Hend -

Getty Images Princeza Dajana i Brajan Adams posle njegovog koncerta u Vankuveru tokom njene posete Kanadi

Kanadski muzičar Brajan Adams prvi put je otkrio kako je izgradio prijateljstvo sa princezom Dajanom zahvaljujući pesmi koju je napisao o njenom propalom braku sa tadašnjim britanskim princem, a danas kraljem Čarlsom.

Adams se prisetio kako mu je pokojna princeza rekla da smatra da su stihovi pesme kako je „izgubila razum" kada se udala za princa Čarlsa „veoma zabavni".

U intervjuu za Sandej tajms, Adams je rekao da ga je Dajana pozvala na čaj kako bi ponovo mogla da čuje pesmu.

Pesmu je povukao kada je ona poginula 1997. „iz poštovanja", dodao je on.

Prijateljstvo Kanađanina, koji sada ima 64 godine, i Dajane dovelo je do spekulacija tokom 1990-ih da su imali aferu.

Glasine su nastavljene 2003. godine kada je njegova bivša devojka Sesilija Tomsen rekla novinarima da je „naša veza bila burna veza, a da Brajanova afera sa Dajanom nije bila ništa slabija".

Adams nikada nije odgovorio na te glasine, a nije ih pominjao ni u ovom intervjuu.

Rekao je da je njihovo prijateljstvo cvetalo i da su vodili nekoliko „zaista, zaista dobrih razgovora".

„U stvari, čudno je i nadrealno razmišljati o tome. Zaista, stvarno mi se dopala Dajana, bila je neverovatna žena i ogromna inspiracija", rekao je on tokom intervjua.

„Upoznavanje s njom je zaista bila jedna od najvećih stvari koja mi se desila u životu".

Rekao je da su se upoznali u avionu, gde joj je rekao da je upotrebio njeno ime u pesmi, a ona je odgovorila: „Da, znam, baš je to smešno. U stvari, voleo bih da je čujem ponovo."

Adams je poslao kopiju u Kensingtonsku palatu i ona ga je zatim pozvala na čaj.

„Kada sam prvi put otišao u palatu ona nije bila u fazonu 'Stvarno moram da razgovaram sa nekim'.

„Bio je to zaista poziv na šolju čaja. Ali kasnije, što smo se više družili, više sam saznavao šta se zaista dešava."

Dajana se udala za princa Čarlsa, sada kralja Čarlsa Trećeg, 1981. godine i dobili su dva sina, prinčeve Vilijama i Harija.

Ali razišli su se 1992. godine, a četiri godine kasnije i formalno razveli.

Brajan Adams je napravio veliki proboj na britanskoj top-listi 1985. hitovima poput Run To You,Somebody, Summer of 69, It's Only Love i Heaven.

Pema Dajana bila je na B strani albuma Heaven, a stihovi su brzo privukli pažnju medija.

„Onog dana kada sam se udala za tebe - umalo sam izgubila razum" i „Dajana - šta radiš sa tipom kao što je on", glase stihovi pesme.

Muzičar je ubacio i kraljevsku referencu: peva da je Dajana „kraljica svih mojih snova".

Muž Dajane o kojoj se govori u Adamsovoj pesmi očigledno nije impresionirao kantautora dok je pisao tekst.

„Možda ima mnogo para; ali znam da nije pravi za tebe" i: „Imaš samo jedan izbor - možeš da pobegneš. Ja ću se za to pobrinuti, doneću ti merdevine - ako ti obezbediš limuzinu."

Ali Adams je u intervju nazvao stihove „detinjastim humorom", dodajući da je zapravo bio inspirisan „onim tipom koji je [provalio] u kraljičinu spavaću sobu i sedeo na njenom krevetu pušeći cigaretu".

Pokojna kraljica Elizabeta Druga probudila se jedne noći 1982. godine i zatekla slikara i dekoratera Majkla Fagana kako sedi na njenom krevetu nakon što je provalio u njenu spavaću sobu.

Najveći uspeh u Velikoj Britaniji, Adams je napravio moćnom baladom (Everything I Do), I Do It For You iz 1991. godine, naslovnom numerom filma o Robinu Hudu sa Kevinom Kostnerom.

Njegov najnoviji album So Happy It Hurts dostigao je treće mesto na britanskoj top-listi prošle godine.

Osim muzike, Adams je i strastveni fotograf, a jednom je i napravio zvanični portret kraljice Elizabete, koji je potom postao kanadska poštanska marka od 49 centi.

Dajanin mlađi sin, princ Hari, prisustvovao je 2014. godine izložbi Adamsovih fotografija, na kojima su bile slike ranjenih veterana iz ratova u Iraku i Avganistanu.

U intervjuu za Sandej tajms, Adams je govorio i o pokušaju da pomogne pokojnoj britanskoj pevačici Ejmi Vajnhaus tokom njene borbe sa zavisnošću od droge 2007.

Getty Images Pokojna britanska pevačica Ejmi Vajnhaus

Rekao je da se sprijateljio sa Vajnhaus nakon što ju je fotografisao i pozvao ju je da provede Božić sa njegovom porodicom u njegovoj vili na ostrvu Mistik.

Prisetio se da je pokušao da joj posluži dijetalni sok od šargarepe i cvekle, kao i vegansku hranu, što je nije baš impresioniralo.

Navodno je tokom tog letovanja uzela heroin u vrednosti od 2.000 funti (oko 2.300 evra).

Na pitanje da li misli da je mogao da je spase, Adams je rekao da je „pokušao da joj pomogne, ali, znate, to mora da dođe iznutra".

„Zaista ne znam šta se desilo sa Ejmi i to je mnogo tužno jer je bila veoma, veoma talentovana, divio sam joj se. Ali da li sam uspeo bar malo da joj pomognem? Ne znam", dodao je.

Vajnhaus je 2011. pronađena mrtva u njenom stanu u Londonu.

