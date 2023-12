"Možemo mnogo da uradimo u različitim oblastima saradnje" Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadora Španije Molinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Španije Raula Bartolomea Molinu. - Ambasadoru Molini sam zahvalio na dobroj saradnji i ličnom doprinosu dodatnom unapređenju dobrih i prijateljskih odnosa Srbije i Španije.

Zaključili smo da možemo mnogo da uradimo u različitim oblastima saradnje. Posebno smo zahvalni Španiji na principijelnom poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, kao i na podršci na našem EU putu. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Ambasadoru sam poželeo dobro zdravlje i uspeh u daljem radu - napisao je predsednik Srbije na Instagramu. Kurir.rs Bonus video: 00:50 Vučić - Nadam se da će Vlada