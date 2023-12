Istorija - Bogdan Bogdanović ubacio Jokiću 40poena! Sasuo 10 trojki, Atlanta ovo nikad nije videla!

Čudesan meč srpskog asa u NBA ligi.

Bogdan Bogdanović ubacio je 40 poena u utakmici svoje Atlante protiv Denvera i iako to nije bilo dovoljno za pobedu (122:129), on je sa čak 10 trojki iz 17 pokušaja postavio svoj NBA rekord! To nije bilo dovoljno za pobedu, kao ni njegove tri trojke u poslednja dva minuta, jer je na drugoj strani igrao najbolji košarkaš na svetu, Nikola Jokić, koji je posle nekoliko loših nastupa pronašao ritam i ubacio 25 poena za NBA šampiona,