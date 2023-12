Delovi Novog Sada, Kaća i Sremske Kamenice bez vode

Delovi Novog Sada, Kaća i Sremske Kamenice nemaju vode zbog havarija.

KAĆ Bez vode će do 13 časova biti naselje Vinogradi. SREMSKA KAMENICA Bez vode će do 12 časova biti Ulica Gavrila Principa, od broja 46 do broja 60. NOVI SAD Bez vode će do 12 časova biti ulica Bele njive. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena, navode u "Vodovodu".