Pretežno oblačno, toplo i suvo

Pretežno oblačno i toplo, u toku dana uglavnom na severu, a uveče i tokom noći i u većini krajeva kiša, samo će se na jugu i jugoistoku zadržati suvo.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak južnih pravaca. Najniža temperatura od 2 do 10 °C, najviša od 8 do 17 °C. I u Nišu slično vreme, oblačno, toplo i suvo. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura oko 5 °C, najviša oko 17 °C. SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA (do 20.12.2023. god.) Umereno do potpuno oblačno, od četvrtka temperatura u postepenom padu. U četvrtak pre podne i sredinom dana na severu prestanak