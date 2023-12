Snežna mećava na srpskoj planini: Temperatura pada ispod -10

Prema vremenskoj prognozi “Weather2Umbrella”, posle jačih kišnih padavina, na Kopaoniku je u toku prepodneva počeo da pada i sneg.

Očekuje se da jača snežna padavina traje tokom celog dana, u početku u višim delovima Kopaonika, a do uveče snežna granica spustiće se i na niže predele. Posle jutarnja 2 stepena na Kopaoniku, temperature je pala na -1 stepen, a do večeri će biti i dalje u padu, manje od -5 stepeni. Očekuje se da na Kopaoniku danas padne i do 20 centimetara snega. Nastaviće da pada i sutra, u petak 15. decembra i biće praćen jakim severnim vetrom, uz snežnu mećavu. Temperatura će