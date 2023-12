Vučić: "Glavna poruka je da će da me uhapse"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na RTS-u.

On je govorio o svim aktuelnim temama, a najviše o predstojećim izborima. "Bićemo izloženi nesumnjivim pritiscima. Gledate kako da naš srpski brod između svih stena i problema dovedete do mirne luke. To ćemo nastaviti da radimo u budućnosti. Oni od svojih stavova o nezavisnom Kosovu neće odustati", počeo je Vučić obraćanje. On je potom govorio o francusko-nemačkom planu. "Pametno ćemo, ozbiljno, mudro i strateški sigurno čuvati naše interese", kazao je Vučić.