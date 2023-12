Hvang ponosan na svoju partiju protiv Mančester sitija: Moramo da zaboravimo Ligu šampiona i da pobedimo u derbiju

Fudbaler Crvene zvezde In Bom Hvang rekao je posle utakmice u kojoj su crveno-beli izgubili od Mančester sitija (3:2) da je ponosan na svoj tim i na sebe.

Vezni fudbaler srpskog šampiona postigao je prvi gol, a potom asistirao Kataiju za konačan rezultat duela poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona. – Ponosan sam na tim, jer smo pritiskali do kraja i pokušavali. Nismo uspeli da dođemo do rezultata, ali sam ponosan na to što sam pogodio protiv jednog od najboljih timova na svetu. Moramo da zaboravimo na Ligu šampiona, i da se fokusiramo na Superligu. Pred nama su dve veoma važne utakmice – rekao je Hvang. On je