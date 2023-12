Zavet Velikog majstora

Novi album: Piter Gebrijel – i/o Eteričan, dubok i višeslojan, novi album Pitera Gebrijela otkriva najtananija umetnikova osećanja i pruža sofisticiran, gotovo spiritualan pogled na međusobnu povezanost svih aspekata života, složenost društvenih prilika i neumitnu prolaznost vremena

Whatever mess you find yourself within Regardless how you got there Love can heal Da su muzičari, kojim slučajem, nekakvo bratstvo hijerarhijski ustrojeno poput lože Slobodnih zidara, titula Velikog majstora nesumnjivo bi pripala Piteru Gebrijelu. Ovaj muzički mistik, koji je kao malo ko u industriji uticao na globalni muzički pejzaž kakav poznajemo danas, podario je svetu i slušaocima još jedno važno delo, kodnog naziva – i/o. Ovo izdanje, koje je stvarano bezmalo