RIK: U nedelju će biti otvorena 8.273 biračka mesta

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio da će ukupno 8.273 biračka mesta u Srbiji biti otvorena na dan glasanja 17. decembra.

On je napomenuo da ove godine ima rekordan broj posmatrača, odnosno kontrolora, 5.587 domaćih i stranih posmatrača. "U četiri strane države glasanje će biti sutra po njihovom lokalnom vremenu, u ostalim će biti u nedelju. Neće se javno saopštevati rezultati niti isticati dok se ne zatvore sva birališta u Srbiji", rekao je Dimitrijević na RTS-u. On je naveo da su članovi biračkih odbora imali rok do danas da preuzmu sav izborni materijal. "Imamo lokalne izborne