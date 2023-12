Hitno upozorenje RHMZ: Upaljen meteoalarm po celoj Srbiji, padavine nisu najveći problem

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, a tokom jutra i prepodneva se očekuje sneg na jugu, jugozapadu, jugoistoku i istoku, saopštio je RHMZ.

Naročito je hladno u Vojvodini gde je tokom jutra bilo mraza, jer iz centralne Evrope stiže hladniji vazduh. Danas je na snazi žuti meteoalarm, i to zbog snega u jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus tri do jedan, a najviša dnevna od nula na jugu do šest na severu zemlje. Prema merenjima RHMZ u šest sati jutros, najhladnije je bilo na Kopaoniku (-7) i na Zlatiboru gde je