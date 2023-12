RIK: Do 16.00 glasalo 42, 36 odsto birača

Beta pre 38 minuta

Republička izborna komisija (RIK) objavila je da je do 16. 00 glasalo 42,36 odsto gradjana, od onih s pravom glasa. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević je na konferenciji za novinare u sedištu RIK-a kazao da je u regionu Vojvodine glasalo 42,43 odsto birača a, u regionu Šumadije i zapadne Srbije njih 42,64 odsto, Kovačević je kazao i da je u regionu južne i istočne Srbije glasalo 42,88, a u beogradskom regionu 41, 87 odsto gradjana s pravom glasa. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da je, do 16.00. u Vranju, Raškoj, Tutinu i Kuršumliji glasalo više od 18.500 birača Srba sa Kosova. Podsetio je da institucije Prištine nisu dozvolile da izbori budu organizovani na području Kosova, te da je RIK je organizovao glasanje na 51 biračkom mestu u Vranju, Raškoj, Tutinu i Kuršumliji. Prema njegovim rečima, glasanje se u Srbiji nesmetano odvija na svim biračkim mestima. Kazao je i da RIK pokušava da sve nepravilnosti, uključjujući, i kako je naveo, one "'rekla-kazala' nepravilnosti proverava". "Važno je da se na bilo koje tvrdnje - da se vrši pritisak na birače ili iznose listići obavezno obaveštavaju nadležni organi, odnosno policija i tužilaštvo" rekao je on. Prema njegovim rečima, oni su spremni da brzo reaguju "na sve takve navode".

(Beta, 12.17.2023)