Uživo najnoviji presek izlaznosti: RIK - Do 18 sati glasalo 51,93 odsto građana, a evo kolika je bila izlaznost na prošlim izborima u isto vreme

Do 18 sati u Srbiji je ukupno glasalo odsto građana sa pravom glasa, objavio je RIK.

Na prethodim izborima prema podacima RIK-a, do 18 sati na birališta je izašlo 50,82 odsto građana. Ukupna izlaznost na vanrednim izborima 2023. do 17 sati iznosi 47,2 odsto objavio je Cesid. RIK je ranije objavio ukupnu izlaznost do 16 sati koja iznosi 42,36 odsto. - Po regionima, do 16 sati, ocene su sledeće: Vojvodina - 42,43, Zapadna Srbija i Šumadija - 42,64 odsto, region Južna i Istočna Srbija 42,88 odsto i Beograd - 41, 87 procenata. Prema podacima Cesida, do