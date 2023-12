IZ ČASA U ČAS: RIK: Izlaznost do 12 časova 21,33 odsto

Građani Srbije danas glasaju za poslanike Narodne skupštine i parlamenta Vojvodine, odbornike skupštine Grada Beograda i još 64 lokalna parlamenta.

Biračka mesta otvorena su do 20 časova. 14:31 GIK: U Nišu do 14 časova glasalo 33,32 posto birača Na osnovu podataka Gradske izborne komisije u Nišu, a na osnovu prvog preseka u 14 časova, u ovom gradu je glasalo 33,32 posto od ukupno upisanih birača. U Gradskoj opštini Pantalej svoje glasačko pravo do 14 časova iskoristilo je 35 odsto od ukupnog broja glasača upisanih u birački spisak. Veću izlaznost zabeležila je i GO Niška Banja. Na teritoriji te opštine glasalo