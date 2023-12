Prema procenama CeSID/IPSOS izlaznost do 14 časova iznosi 32,2 odsto, dok je na izborima prošle godine iznosila 30,4 odsto. U Beogradu je izlaznost do 14 časova bila 31,4 odsto, dok je na prošlim izborima iznosila 28,3 odsto. Kada je reč o izlaznosti na pokrajinskim izborima, dosad je izašlo 33 odsto birača, dok ih je prošle godine do 11 izašlo 35,1 odsto, prenosi RTS.