U Kikindi do 11 sati glasalo 19,6 odsto upisanih birača

KIKINDA - Prema podacima Gradske izborne komisije u Kikindi, na teritoriji to grada do 11 sati glasalo je 19,6 odsto upisanih birača. Na teritoriji grada Kikinde i u okolnih devet sela pravo glasa ima 47.038 građana, koji glasaju na 60 biračkih mesta – 35 u gradu i 25 u selima. Sva biračka mesta otvorena su na vreme, a izborni dan do sada protiče bez problema.

