Spremaju se; Nemačka vojna jedinica biće trajno raspoređena

Glavni deo nemačke vojne jedinice koja će biti raspoređena u Litvaniji počece da pristiže 2025, izjavio je danas litvanski ministar odbrane Arvidas Anusauskas.

On je dodao da će punu borbenu gotovost jedinica dostići do 2027. godine. Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus rekao je danas da je sporazum o trajnom razmeštanju nemačke brigade u Litvaniji "istorijski trenutak" istakavši da je to prvi put da Nemačka dugoročno stacionira svoje trupe van svojih granica, prenosi Rojters. "Hocemo i spremni smo da branimo teritoriju NATO", rekao je Pistorijus na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim litvanskim kolegom