RIK saopštio preliminarne rezulate: SNS osvojio 46,71 odsto glasova, SPN 23,58

BEOGRAD - Prema preliminarnim rezultatima izbora za narodne poslanike za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" osvojila je do sada 1,721.572 glasa - 46,71 odsto, saopštila je večeras Republička izborna komisija nakon što su obrađena sva 8.273 biračka mesta u Srbiji.

Do 20 sati, prema rečima predsednika RIK Vladimira Dimitrijevića obrađeno je 96,68 birački mesta. Na osnovu tih podataka izborna lista "Srbija protiv nasilja" osvojila je 23,58 odsto glasova. Izborna listu "Ivica Dačić - premijer Srbije", prema do sada obrađenim podacima osvojila je 6,57 odsto glasova, Koalicija NADA za Srbiju Miloš Jovanović 5,03. Lista Branimira Nestorovića "Mi - glas iz naroda" dobila je do sada 4.69 odsto obrađenih glasova. Za listu Srpske